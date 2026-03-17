Российский дрон попал в здание прокуратуры и ТЦК на Черниговщине: есть повреждения

Утром 17 марта русские войска нанесли удар беспилотниками по Черниговщине. В результате удара повреждено двухэтажное здание, где размещены работники окружной прокуратуры и ТЦК и СП.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в правоохранительных органах и местной власти.

Что известно об атаке России на Черниговщину?

Во вторник, 17 марта, в 11:40 вражеский беспилотник нанес удар по Черниговскому району. Дрон попал по двухэтажному зданию, где базировались работники окружной прокуратуры и военные РТЦК и СП.

В результате удара поврежден фасад здания, остекление и крыша. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

По состоянию на 16:00 Воздушные силы предупреждают о движении ударных БпЛА на востоке Черниговщины в направлении населенного пункта Сосница.

