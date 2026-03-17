Россия хочет начать запускать по Украине 600 – 800 дронов в сутки в 2026 году. Об этом сказал Владимир Зеленский в интервью New York Post.
Как противодействовать тысячам российских дронов?
Россия уменьшает производство ракет и концентрируется на финансировании дронов.
Сегодня российская атака по Украине – это 350 – 500 дронов в сутки. Россия хочет выйти в 2026 году на 600 – 800 дронов, но общая цель у них – 1000 дронов в сутки. Это количество должно сбиваться дронами-перехватчиками, и на него нужно иметь около 2 – 3 тысяч перехватчиков, не меньше,
– заявил Зеленский.
В то же время президент Украины напомнил, что стоимость дрона-перехватчика составляет около 3 - 5 тысяч долларов.
То есть на один "Шахед" уходит около 10 тысяч долларов, а ракета к Patriot стоит 4 миллиона. Украина тратит для сбивания дрона 10 тысяч долларов, а страна Ближнего Востока - 4 миллиона. Именно этот опыт мы предлагаем,
– отметил он.
К слову, в разговоре с журналистами Зеленский заявил, что Украина готова помочь США в противодействии угрозе иранских беспилотников и уже предложила соответствующую поддержку.
Его заявления прозвучали на фоне призывов Дональда Трампа к союзникам обеспечить безопасность в районе Ормузского пролива, тогда как в Белом доме отметили, что США не нуждаются в дополнительной помощи в сфере противодействия дронам.
Что известно о новых технологиях на фронте?
Владимир Зеленский заявил, что современные технологии в корне меняют характер войны, а мир находится в начале опасного технологического сдвига. По его словам, уже разрабатываются рои беспилотников с искусственным интеллектом, способные обходить системы противовоздушной обороны, и в течение ближайших лет возможны новые прорывы, которые еще больше трансформируют поле боя.
Украинская компания DevDroid представила на выставке BEDEX в Брюсселе новый наземный роботизированный комплекс Droid NW 40. Он оснащен автоматическим гранатометом калибра 40 мм, предназначен для разведывательно-ударных задач без участия военных в зоне риска.
Украинская компания Air3F представила наземный роботизированный комплекс VARKHAN, предназначен для эвакуации раненых и обеспечения логистики на фронте, уменьшая риски для военных в опасных условиях. Платформа интегрируется в экосистему беспилотных решений компании и поддерживает различные каналы связи с автоматическим переключением.