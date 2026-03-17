Россия хочет начать запускать по Украине 600 – 800 дронов в сутки в 2026 году. Об этом сказал Владимир Зеленский в интервью New York Post.

Как противодействовать тысячам российских дронов?

Россия уменьшает производство ракет и концентрируется на финансировании дронов.

Сегодня российская атака по Украине – это 350 – 500 дронов в сутки. Россия хочет выйти в 2026 году на 600 – 800 дронов, но общая цель у них – 1000 дронов в сутки. Это количество должно сбиваться дронами-перехватчиками, и на него нужно иметь около 2 – 3 тысяч перехватчиков, не меньше,

– заявил Зеленский.

В то же время президент Украины напомнил, что стоимость дрона-перехватчика составляет около 3 - 5 тысяч долларов.

То есть на один "Шахед" уходит около 10 тысяч долларов, а ракета к Patriot стоит 4 миллиона. Украина тратит для сбивания дрона 10 тысяч долларов, а страна Ближнего Востока - 4 миллиона. Именно этот опыт мы предлагаем,

– отметил он.

К слову, в разговоре с журналистами Зеленский заявил, что Украина готова помочь США в противодействии угрозе иранских беспилотников и уже предложила соответствующую поддержку.

Его заявления прозвучали на фоне призывов Дональда Трампа к союзникам обеспечить безопасность в районе Ормузского пролива, тогда как в Белом доме отметили, что США не нуждаются в дополнительной помощи в сфере противодействия дронам.

