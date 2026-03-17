Росія хоче почати запускати по Україні 600 – 800 дронів на добу у 2026 році. Про це сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю New York Post.
Росія зменшує виробництво ракет та концентрується на фінансуванні дронів.
Сьогодні російська атака по Україні – це 350 – 500 дронів на добу. Росія хоче вийти у 2026 році на 600 – 800 дронів, але загальна мета в них – 1000 дронів на добу. Ця кількість має збиватися дронами-перехоплювачами, і на неї потрібно мати близько 2 – 3 тисяч перехоплювачів, не менше,
– заявив Зеленський.
Водночас президент України нагадав, що вартість дрона-перехоплювача становить близько 3 - 5 тисяч доларів.
Тобто на один "Шахед" йде близько 10 тисяч доларів, а ракета до Patriot коштує 4 мільйони. Україна витрачає для збиття дрона 10 тисяч доларів, а країна Близького Сходу - 4 мільйони. Саме цей досвід ми пропонуємо,
– зазначив він.
До слова, у розмові з журналістами Зеленський заявив, що Україна готова допомогти США у протидії загрозі іранських безпілотників та вже запропонувала відповідну підтримку.
Його заяви пролунали на тлі закликів Дональда Трампа до союзників забезпечити безпеку в районі Ормузької протоки, тоді як у Білому домі зазначили, що США не потребують додаткової допомоги у сфері протидії дронам.
Володимир Зеленський заявив, що сучасні технології докорінно змінюють характер війни, а світ перебуває на початку небезпечного технологічного зсуву. За його словами, вже розробляються рої безпілотників зі штучним інтелектом, здатні обходити системи протиповітряної оборони, і протягом найближчих років можливі нові прориви, які ще більше трансформують поле бою.
Українська компанія DevDroid представила на виставці BEDEX у Брюсселі новий наземний роботизований комплекс Droid NW 40. Він оснащений автоматичним гранатометом калібру 40 мм, призначений для розвідувально-ударних завдань без участі військових у зоні ризику.
Українська компанія Air3F представила наземний роботизований комплекс VARKHAN, призначений для евакуації поранених і забезпечення логістики на фронті, зменшуючи ризики для військових у небезпечних умовах. Платформа інтегрується в екосистему безпілотних рішень компанії та підтримує різні канали зв'язку з автоматичним перемиканням.