Последствия российского удара по Киевской области 22 ноября / ГСЧС, коллаж 24 Канала
Российский удар по жилому дому в Димере Киевской области унес жизни нескольких человек. Спасатели продолжают поиски тех, кто не выходит на связь и, возможно, находится под завалами.
Кадры с места атаки российского беспилотника обнародованы в ГСЧС.
Спасательные работы продолжаются
На фото из Димера спасатели показали масштабы разрушений после российского террора 22 ноября. Часть пятиэтажного жилого дома превратилась в руины после удара БПЛА, а среди обломков и завалов остались вещи жильцов, в том числе детские игрушки.
Спасатели в 14:43 сообщили о гибель двух человек, включая 18-летнего юношу,, в частности 18-летнего юношу, в результате обстрела. Еще четыре человека пострадали, в том числе один ребенок.
Ужасающие разрушения в результате атаки на Киевскую область / ГСЧС
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На месте атаки продолжаются аварийно-спасательные работы, развернут пункт помощи ГСЧС. Спасатели ищут 11 человек, в том числе двух детей, с которыми нет связи.
Ликвидация последствий российского удара по Димеру: смотрите видео
Напомним, этой ночью враг также бил по Житомирской области. Российские войска своими атаками стремились оставить жителей области без отопления и электроэнергии, нанеся удары по энергетической инфраструктуре региона.
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