Наслідки російського удару по Київщині 22 листопада / ДСНС, колаж 24 Каналу
Російський удар по житловому будинку у Димері на Київщині обірвав життя кількох людей. Рятувальники продовжують пошуки тих, хто не виходить на зв'язок та може перебувати під завалами.
Кадри з місця атаки російського безпілотника оприлюднили у ДСНС.
Порятунок постраждалих триває
На фото з Димера рятувальники показали масштаби руйнувань після російського терору 22 листопада. Частина житлової п'ятиповерхівки перетворилася на руїни після удару БпЛА, а серед уламків та завалів залишилися речі мешканців, зокрема дитячі іграшки.
Рятувальники о 14:43 повідомили про загибель двох людей, зокрема 18-річного юнака, внаслідок обстрілу. Ще чотири людини постраждали, в тому числі одна дитина.
Жахливі руйнування внаслідок атаки на Київщину / ДСНС
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На місці атаки тривають аварійно-рятувальні роботи було розгорнуто пункт допомоги ДСНС. Рятувальники шукають 11 людей, зокрема двох дітей, з якими немає зв'язку.
Ліквідація наслідків російського удару по Димеру: дивіться відео
Нагадаємо, цієї ночі ворог також бив по Житомирщині. Російські війська своїми атаками прагнули залишити жителів області без опалення та електроенергії, бо завдали ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.
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