Кадри з місця атаки російського безпілотника оприлюднили у ДСНС.

Adv

Порятунок постраждалих триває

На фото з Димера рятувальники показали масштаби руйнувань після російського терору 22 листопада. Частина житлової п'ятиповерхівки перетворилася на руїни після удару БпЛА, а серед уламків та завалів залишилися речі мешканців, зокрема дитячі іграшки.

Росія завдала удару по житловій п'ятиповерхівці в Димері / ДСНС

Рятувальники о 14:43 повідомили про загибель двох людей, зокрема 18-річного юнака, внаслідок обстрілу. Ще чотири людини постраждали, в тому числі одна дитина.

Жахливі руйнування внаслідок атаки на Київщину / ДСНС

1 2 3 4 5 6 1 / 6

На місці атаки тривають аварійно-рятувальні роботи було розгорнуто пункт допомоги ДСНС. Рятувальники шукають 11 людей, зокрема двох дітей, з якими немає зв'язку.

Ліквідація наслідків російського удару по Димеру: дивіться відео

Нагадаємо, цієї ночі ворог також бив по Житомирщині. Російські війська своїми атаками прагнули залишити жителів області без опалення та електроенергії, бо завдали ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.