Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

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Яка ситуація на Житомирщині?

Попри постійні атаки, енергетики роблять усе можливе задля забезпечення стабільного електропостачання в оселях людей.

Фахівці працюють у цілодобовому режимі без вихідних у надзвичайно складних умовах. Вони оперативно ліквідовують наслідки ворожих ударів і повертають пошкоджене обладнання в роботу.

Бунечко висловив окрему вдячність працівникам аварійних служб, які працюють над відновленням енергетики.

"Людям, які працюють цілодобово, без вихідних, часто у надзвичайно складних умовах. Оперативно ліквідовують наслідки ворожих ударів, відновлюють пошкоджене обладнання та роблять усе, щоб у наших домівках було світло й тепло", – підкреслив посадовець.

Систематичні атаки на українську енергосистему

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські окупаційні війська регулярно обстрілюють критичну інфраструктуру в різних регіонах. Зокрема, 17 листопада ворог пошкодив один із важливих об'єктів ДТЕК у Бориспільському районі Київської області.

Також раніше ми повідомляли, що 18 листопада окупанти завдали ударів по енергетиці півдня Одеської області, внаслідок чого тимчасово знеструмлювалася частина Болградського та Білгород-Дністровського районів.