На щастя, внаслідок ворожої атаки обійшлося без постраждалих серед цивільного населення. Про це повідомив Олег Кіпер у телеграмі. Наразі фахівці оглядають пошкоджені об'єкти та оцінюють масштаби завданих збитків.

Adv

популярні відео

Ліквідація наслідків обстрілу

Енергетики вже стали до відновлювальних робіт, аби заживити знеструмлені населені пункти. Фахівці роблять усе можливе задля якнайшвидшої стабілізації ситуації в мережі.

Варто зазначити, що окупанти регулярно цілять по інфраструктурі регіону. Зокрема, 8 листопада загарбники вже атакували енергетику Одещини, внаслідок чого перебої зі світлом фіксували на півночі області.

При цьому раніше ми також писали, що 18 листопада російські війська атакували об'єкти "Нафтогазу" на Дніпропетровщині та Полтавщині, пошкодивши системи видобутку й розподілу газу.