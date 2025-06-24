Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

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Первые минуты после ракетного удара России по Днепру 24 июня

Алексей Белошицкий подчеркнул, что днем 24 июня город жил своим обычным ритмом, однако очередная ракетная атака России превращает этот день в кровавый.

Наши экипажи были в самом эпицентре событий – когда напуганные пассажиры поезда, неподалеку от которого произошел ракетный удар, нуждались в немедленной помощи,

– отметил начальник Департамента патрульной полиции.

Добавил, что все службы делали все возможное, чтобы помочь людям. Белошицкий констатировал, что это был тяжелый день, ведь есть пострадавшие, жертвы, разрушена городская инфраструктура.

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24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате ракетного удара России. Вечная память!