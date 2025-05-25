Жертв и раненых в результате атаки нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысакаа.

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Какие последствия атаки на Днепропетровщину

В небе над Днепропетровской областью ночью работали силы ПВО, которые уничтожили над регионом 5 беспилотников и 11 ракет. Из-за атаки "Шахедами" и ракетами му Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который уже ликвидировали.

Кроме того, БпЛА попали и по Днепру, там вспыхнуло трехэтажное здание. Огонь оперативно потушили. Также были удары по Синельниковщине. Агрессор применял БпЛА и КАБы. Пострадали Межевская, Новопавловская, Васильковская громады.

Вследствие этого изуродованы частный дом, АЗС и предприятие. Под ударом оказалась и Никопольщина – райцентр, Марганецкая и Покровская громады. Противник использовал FPV-дроны, артиллерию, сбрасывал боеприпасы с БпЛА.

Избиты многоэтажка и 4 частных дома. В одном из них загорелось. Чрезвычайники пожар ликвидировали. Всюду – без погибших и пострадавших,

– добавил Сергей Лысак.

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