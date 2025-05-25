Жертв та поранених внаслідок атаки немає. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
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Які наслідки атаки на Дніпропетровщину
У небі над Дніпропетровською областю уночі працювали сили ППО, які знищили над регіоном 5 безпілотників та 11 ракет. Через атаку "Шахедами" і ракетами му Павлограді пошкоджене промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку вже ліквідували.
Крім того, БпЛА поцілили й по Дніпру, там спалахнула триповерхова будівля. Вогонь оперативно загасили. Також були удари по Синельниківщині. Агресор застосовував БпЛА і КАБи. Потерпали Межівська, Новопавлівська, Васильківська громади.
Внаслідок цього понівечені приватна оселя, АЗС та підприємство. Під ударом опинилася і Нікопольщина – райцентр, Марганецька та Покровська громади. Противник використовував FPV-дрони, артилерію, скидав боєприпаси з БпЛА.
Побиті багатоповерхівка та 4 приватні будинки. В одному з них загорілося. Надзвичайники пожежу ліквідували. Усюди – без загиблих і постраждалих,
– додав Сергій Лисак.
Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
До слова, також унаслідок нічної атаки БпЛА сталося влучання в п'ятиповерховий житловий будинок у Миколаєві. Деблокували тіло загиблого чоловіка 1948 року народження. Постраждали 5 осіб, серед них підліток. Зруйновано два поверхи.