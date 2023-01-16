Так, журналистам удалось найти телефон инженера 52-го тяжелого авиационного полка бомбардировки Дмитрия Голенкова. В СБУ считают, что он, а также еще пятеро россиян, причастны к ракетному удару по Днепру. Пока известно, что в результате него погибли 40 человек.

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В России журналисты вопросов не задают

В сеть выложили также отрывок телефонного разговора. В нем можно услышать, что с журналисткой параллельно общались два человека. Один из них – Голенков. Кто был вторым – неизвестно. Если первый поначалу пытался быть более-менее вежливым, то второй сразу же что-то истерил в трубку. Но обо всем по очереди.

Сначала его удивили сами вопросы журналистки. Мол, в России представители СМИ такого не позволяют. Не обошлось и без оскорблений, ведь россияне иначе не умеют общаться.

Вы, девушка, наверное, из Украины. В России журналисты не задают таких вопросов. Журналисты вообще вопроса не задают,

– подчеркнул он.

Включился сразу другой собеседник. Он стал оскорблять журналистку. Назвал ее свиньей и другими нецензурными словами.

Оговорился, но все возразил

Голенков, когда его журналистка спросила, он ли – инженер этого полка, ответил утвердительно "да". Правда, через секунду он начал отрицать сказанное. Более того, у него началась истерика. Он заговорил о том, что просто гражданин России. И больше ничего.

В то же время он выдал себя, как не пытался скрыть род деятельности. Голенков заговорил о том, что не он нажимал кнопку, запуская ракету.

Что я, б***ь, на кнопку нажимал? Или в этом самолете сидел? Что вы хотите? (Смеется – 24 Канал),

– цинично заявил он.

В конце записи его коллега уже истерил непрерывно. Он кричал, что Украина – регион России. Мол, наше государство будет "как Камчатка или Якутия".

Журналистка пообщалась с причастным к атаке по Днепру: смотрите видео 18+

Что рассказали другие подозреваемые

Известно, что трубку взял также штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Динар Назаров. Когда его спросили о военной службе, он представился "лесником". Журналистке посоветовал не ходить по его лесу и не пугать белок. После этого трубку оккупант бросил.

Еще один подозреваемый – Алексей Иваненко. В СБУ его называют командиром авиационного отряда того же полка. Он рассказал, что ушел из армии три года назад. Случилось это после того, как ему пробили череп. Сейчас мужчина на пенсии и занимается ассенизацией. Что касается войны в Украине, то о ней он не думает. Мол, "думать уже нечем".

Евгений Поцелуев и Денис Григорьев – еще двое подозреваемых – просто не ответили на вопросы, которые поставили журналисты.

Напомним, что ранее расследователи из OSINT-сообщества Molfar смогли выяснить обстоятельства террористической атаки в Днепре. Им удалось установить всех причастных к атаке по многоэтажке 14 января 2023 года. В этом материале мы рассказали все, что нужно знать о преступниках, которые должны быть наказаны.