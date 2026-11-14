Дрон атаковал коммерческое судно под флагом Палау у берегов Румынии

13 ноября в территориальных водах Румынии беспилотник поразил коммерческое судно Larissa 1 под флагом Палау. Судно направлялось в Сулину, а его конечным пунктом назначения была Украина.

Об этом сообщает Digi 24.

Что известно об атаке на судно у берегов Румынии?

Об инциденте стало известно в пятницу, 13 ноября, в 21:40. Капитан судна сообщил, что после попадания пожара не возникло, а все члены экипажа остались невредимыми.

Вероятно, беспилотник уничтожил только кран, который используется для погрузки и разгрузки грузов. Судно под флагом Палау направлялось в Сулину, откуда должно было продолжить путь в Украину.

Министр обороны Румынии Штефан-Раду Опря подтвердил инцидент. По его словам, расследование продолжается, а власти продолжают следить за ситуацией.

Мы постоянно получаем информацию. Меня также проинформировали прошлой ночью о попадании беспилотника. Там нет раненых или погибших,

– заявил министр.

Опря также напомнил, что в пятницу в уезде Тулча объявляли как минимум две воздушные тревоги.

Мы видим беспилотники, которые приближаются к Румынии, ее воздушному пространству или находятся на воде. Каждый раз мы реагируем, пытаясь при необходимости выявить угрозы и предотвратить их, а затем, если возникает такая необходимость, поражать цели,

– отметил министр обороны.

Напомним, 11 ноября российский ракетный корабль"Наро-Фоминск" подвергся атаке украинских беспилотников в Финском заливе недалеко от острова Гогланд. Полковник Министерства обороны Эстонии Арон Калмус сообщил, что в судно попали более трех дронов.

В результате атаки на корвете вспыхнули пожары, среди членов экипажа есть погибшие и раненые. Из-за повреждений корабль утратил способность двигаться самостоятельно, хотя сначала пытался добраться до Санкт-Петербурга. Впоследствии Россия направила дополнительное судно сопровождения, которое помогло доставить "Наро-Фоминск" на ремонт.

По словам Калмуса, корвет проекта 21631 "Буян-М" не предназначен для противовоздушной обороны, а его основная задача – наносить дальнобойные удары ракетами "Калибр" и "Оникс". Эстонский полковник также отметил, что повреждения корабля могут повлиять на российский экспорт через Балтийское море, в частности, учитывая важность порта Усть-Луга.