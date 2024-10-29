Кадыров заявил, что во время атаки беспилотника в Гудермесе погибли украинские военнопленные
29 октября 2024, 23:31Читати новину українською
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в результате атаки дрона по зданию в Гудермесе есть жертвы среди пленных военнослужащих ВСУ.
Об этом он сообщил в своем телеграм-канале вечером, 29 октября.
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Кадыров заявил о гибели украинских военнопленных
Рамзан Кадыров заявил, что в результате атаки жертв с их стороны нет.
"Но! Они есть среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике удерживаются до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС", – сказал он.
Соответствующее заявление чеченского лидера это попытка прикрыть собственные преступления или же паническая попытка защититься, используя пленных, что является военным преступлением.