О последствиях очередного вражеского удара сообщил председатель Киевской ОГА Тимур Ткаченко.

Что известно об атаке?

Удар пришелся на Фастовский район. В результате атаки на трассе загорелись автомобили, в которых могли находиться люди. Предварительно, есть погибшие и пострадавшие.

На месте происшествия работают все оперативные службы. Из-за последствий атаки движение транспорта на этом участке дороги ограничено. Информация о количестве погибших и пострадавших, а также об обстоятельствах удара уточняется.

Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности и быть бдительными.

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Напомним, в ночь на 20 октября оккупанты провели атаку на Киевскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказалось производственно-складское здание в одной из общин Обуховского района.

В результате атаки здание понесло значительные разрушения, также возник сильный пожар. К сожалению, погибли три человека – мужчина и две женщины. Еще шесть человек получили ранения.

На место происшествия прибыли спасатели и другие экстренные службы. Специалисты ГСЧС ликвидировали пожар, после чего приступили к обследованию помещения и разборке завалов. На месте также работали психологи ГСЧС, которые оказывали помощь людям.