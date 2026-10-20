Про наслідки чергового ворожого удару повідомив голова Київської ОДА Тимур Ткаченко.

Що відомо про атаку?

Удар припав на Фастівський район. Унаслідок атаки на трасі спалахнули автомобілі, в яких могли перебувати люди. Попередньо, є загиблі та травмовані.

На місці події працюють усі оперативні служби. Через наслідки атаки рух транспорту на цій ділянці дороги обмежили. Інформація про кількість загиблих і постраждалих, а також обставини удару уточнюється.

Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися правил безпеки та бути пильними.

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Нагадаємо, у ніч проти 20 жовтня окупанти атакували Київську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилася виробничо-складська будівля в одній із громад Обухівського району.

Унаслідок атаки споруда зазнала значних руйнувань, також виникла сильна пожежа. На жаль, загинули троє людей – чоловік і дві жінки. Ще шестеро людей дістали поранення.

На місце події прибули рятувальники та інші екстрені служби. Фахівці ДСНС ліквідували пожежу, після чого почали обстежувати приміщення та розбирати завали. На місці також працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу людям.