Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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21:30, 6 октября Черниговская область угроза применения ударных вражеских БпЛА,

– пишут Воздушные силы.

21:20, 6 октября В Полтавской области объявили об угрозе применения ударных вражеских БпЛА.

20:56, 6 октября Воздушные силы сообщают об угрозе применения ударных вражеских БпЛА на территории Харьковской области.