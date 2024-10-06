Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Черниговская область угроза применения ударных вражеских БпЛА,
– пишут Воздушные силы.
В Полтавской области объявили об угрозе применения ударных вражеских БпЛА.
Воздушные силы сообщают об угрозе применения ударных вражеских БпЛА на территории Харьковской области.
Сумская область угроза применения ударных вражеских БпЛА,
– говорится в сообщении Воздушных сил.