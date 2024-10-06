Сначала распространялась версия, что сбит был самолет Су-25 или Су-34, однако впоследствии информация была уточнена. Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, кто и как мог сбить беспилотник "Охотник"

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Что известно о сбитии "Охотника" и характеристиках БпЛА

Днем 5 октября в небе над Донецкой областью с высокой вероятностью был сбит российский разведывательно-ударный беспилотник С-70 "Охотник", созданный по технологии "Стелс". Согласно открытым данным, в России таких всего лишь три единицы, еще три в процессе изготовления.

Мы говорим о большом летательном беспилотнике. Он попал в зону действия наших РЭБов и некоторых зенитно-ракетных систем. Он потерял управление, поэтому для того, чтобы не могли его посадить у себя и не получили весь образец, российские системы ПВО пытались его сбить,

– рассказал Николай Маломуж.

Важно! Украина официально не комментирует сбивание беспилотника над Константиновкой. В частности, нет точных данных о том, действительно ли его сбили россияне, или все же это была работа украинских Сил обороны.

Пока неизвестно о точных характеристиках этого беспилотника. Впрочем, есть данные о размерах БпЛА, которые на самом деле поражают. Его длина – 14 метров, размах крыла – 19 метров, а взлетная масса беспилотника составляет более 20 тонн. Он может наносить удары ракетами и авиабомбами и поражать крупные цели.

"Это многоцелевой аппарат, огромный беспилотник, но мы его обнаружили. Я прямо скажу, что система "Стелс" недостаточно защищена. Я глубоко знаком с ситуацией и знаю, что мы обладаем такими системы, которые обнаруживают в частности модели, защищаемые "Стелсом". Россияне пытались сделать несколько единиц этих БПЛА и привлечь их. Но у них получился полный провал", – подчеркнул Маломуж.

Справка. Стелс – комплекс методов снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра наблюдения путем специально разработанных геометрических форм и применения радиопоглощающих материалов и покрытий, приводящих к резкому уменьшению мощности сигнала, отраженного в направлении приборов наблюдения, и тем самым повышающих выживаемость боевой машины.

Россия могла изготавливать этот беспилотник вместе с другими странами, например, с Китаем. Однако, как показала практика, испытания в бою "Охотник" не прошел.

"Не сработала система "невидимки" Stelth, не сработала система маневрирования и защиты, но сработали мы. Состоялся "дружественный огонь". Теперь будем собирать секретную часть", – добавил генерал армии.

По мнению Маломужа, если запуск и других "Охотников", которые есть в России, также закончатся неудачно, то их серийное производство не начнется.

Почему "Охотника" сопровождал истребитель

БПЛА "Охотник" не слишком эффективен в плане маневра и защиты. Похоже, россияне это поняли.

Его сопровождал истребитель для защиты от сбивания, но и также для контроля момента, когда БПЛА потеряет управление или будет сбит, чтобы самому нанести удар. Поэтому с одной стороны работали мы, а с другой – были удары от России по своему же летательному аппарату, чтобы мы не смогли его исследовать,

– объяснил Маломуж.

Генерал армии добавил, что украинцы все же могли использовать новые ракеты, которые могли достичь или не достичь "Охотника". Ведь система "Стелс" не только формирует своеобразную невидимость объекта, но и может формировать фальш-цели, отвлекая внимание.