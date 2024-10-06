Так, в сообщении ГУР, говорится, что разведчики сожгли российскую "Осу".

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Россияне потеряли дорогостоящий ЗРК

Воины спецподразделения ГУР МО Украины "Крылья" обнаружили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса".



Стоимость вражеского автоматизированного ЗРК – 10 миллионов долларов. Стоимость fpv-дрона, которым разведчики сожгли "Осу" – несколько сотен долларов.



"Уроки интересной математики будут продолжаться! Слава Украине!", – отметили напоследок в ведомстве.

Ударом дрона сожгли "Осу": смотрите видео

К слову, недавно на вооружении у ВСУ появился обновленный ЗРК "Оса". Он несет новые ракеты, успешно уничтожающие вражеские беспилотники.

Ракета Р-73 на ЗРК "Оса" имеет такие характеристики, как дальность поражения до 12 километров и инфракрасную головку самонаведения.

Интеграция Р-73 на ЗРК "Оса" улучшает борьбу с дронами и крылатыми ракетами, что делает систему более эффективной и расширяет возможности украинской ПВО.