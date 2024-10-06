Так, у повідомленні ГУР, йдеться, що розвідники спалили російську "Осу".

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Росіяни втратили дороговартісний ЗРК

Воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Крила" виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса".



Вартість ворожого автоматизованого ЗРК – 10 мільйонів доларів. Вартість fpv-дрона, яким розвідники спалили "Осу" – кілька сотень доларів.



"Уроки цікавої математики продовжуватимуться! Слава Україні!", – зазначили наостанок у відомстві.

Ударом дрона спалили "Осу": дивіться відео

До слова, нещодавно на озброєнні у ЗСУ з'явився оновлений ЗРК "Оса". Він несе нові ракети, що успішно знищують ворожі безпілотники.

Ракета Р-73 на ЗРК "Оса" має такі характеристики, як дальність ураження до 12 кілометрів та інфрачервону головку самонаведення.

Інтеграція Р-73 на ЗРК "Оса" покращує боротьбу з дронами та крилатими ракетами, що робить систему ефективнішою та розширює можливості української ППО.