Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Чернігівська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА,
– пишуть Повітряні сили.
У Полтавській області оголосили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА.
Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА на території Харківської області.
Сумська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.