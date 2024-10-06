Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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21:30, 6 жовтня Чернігівська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА,

– пишуть Повітряні сили.

21:20, 6 жовтня У Полтавській області оголосили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА.

20:56, 6 жовтня Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА на території Харківської області.