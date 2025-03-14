Корреспондентка из Харькова Анна Черненко сообщила 24 Каналу, что россияне около полуночи попали дроном в крышу больницы, как следствие – начался масштабный пожар. Пациентов медучреждения уже перевели в другие больницы.

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Люди, которые были в больнице, вовремя прошли в укрытие

Местные власти сообщили, что было повреждено здание, оно значительно пострадало, в частности хирургическое и терапевтическое отделения, первичное звено оказания медицинской помощи, отделение скорой экстренной помощи. Работница последнего, 33-летняя женщина, пострадала. У нее медики зафиксировали острую реакцию на стресс.

Количество жертв, по словам Черненко, могло быть больше. Ориентировочно 10 человек (пациенты и сотрудники больницы) находились в медучреждении. Кто-то из них ночевал в укрытии, кто-то спустился туда после сигнала воздушной тревоги.

Спасателям пришлось бежать в укрытие, потому что был нанесен двойной удар. Первый – в полночь, второй – через 40 минут. Россия запустила по больнице еще 2 БпЛА,

– рассказала Черненко.

Последствия атаки по Харькову

Враг запустил беспилотники и по городу Харьков, пострадало 3 района. В Немышлянском обошлось без серьезных разрушений, потому что попадание было на открытой территории.

В Основянском районе было 2 удара, сначала по частному сектору, потом по транспортному предприятию (складскому помещению). Десятки домов повреждены (окна, заборы, крыши). Возникли проблемы с электричеством, в этом районе будут перебои со светом, потому что проводятся ремонтные работы. Энергетики планируют завершить их к вечеру 14 марта. Было попадание и в Новобаварском районе, там оно пришлось в дерево.

Согласно предварительной информации медиков Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате одного из взрывов в Харькове пострадало 7 человек, среди которых есть дети.

"Наибольшее количество травмированных в Основянском районе, здесь попадание возле частной жилой застройки. В результате чего был поврежден фасад и остекление нескольких домов. Здесь 7 человек получило острую реакцию на стресс, среди них 4 ребенка, самому младшему мальчику 11 месяцев, а самой старшей девочке 8 лет. Также острая реакция на стресс у двух женщин и одного мужчины", – сообщил Дмитрий Чубенко, представитель прокуратуры Харьковщины.

В ГСЧС рассказали, что от взрыва в поселке Золочев загорелась крыша здания, пламя охватило 1500 квадратных метров. В течение 6 часов пожар удалось ликвидировать.