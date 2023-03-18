Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он добавил, что на предприятии спасатели до сих пор укрощают огонь.
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Что известно о разрушениях в Новомосковске
Глава местной ОВА сообщил, что во время ночной атаки враг выпустил по области дроны, вероятно – Shahed-136. Три беспилотника удалось обезвредить военным из воздушного командования "Восток".
Однако еще два попали в цель – предприятие критической инфраструктуры Новомосковска. Как отметил Сергей Лысак, там значительные разрушения.
В частности, из-за атаки на предприятии произошел пожар, который до сих пор укрощают спасатели. В то же время захватчики повредили 6 дачных домов рядом, а еще 4 – полностью разрушили.
Реакция кремлевского диктатора на ордер Международного уголовного суда на его арест? На самом же деле – плюс одно преступление в длиннющий список страны-террориста. Мы выстоим, а Россия исчезнет с мировых карт. Иначе уже не будет,
– констатировал Лисак.
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Ночью оккупанты обстреляли Запорожье: что нужно знать
- В ночь на 18 марта Россия ударила по Запорожью ракетами. По данным журналистов, взрывы в области прогремели ориентировочно в 3:20.
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- Кроме того, одна из ракет разрушила заведение общепита. В результате также повреждены окружающие дома.