Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он добавил, что на предприятии спасатели до сих пор укрощают огонь.

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Что известно о разрушениях в Новомосковске

Глава местной ОВА сообщил, что во время ночной атаки враг выпустил по области дроны, вероятно – Shahed-136. Три беспилотника удалось обезвредить военным из воздушного командования "Восток".

Однако еще два попали в цель – предприятие критической инфраструктуры Новомосковска. Как отметил Сергей Лысак, там значительные разрушения.

В частности, из-за атаки на предприятии произошел пожар, который до сих пор укрощают спасатели. В то же время захватчики повредили 6 дачных домов рядом, а еще 4 – полностью разрушили.

Реакция кремлевского диктатора на ордер Международного уголовного суда на его арест? На самом же деле – плюс одно преступление в длиннющий список страны-террориста. Мы выстоим, а Россия исчезнет с мировых карт. Иначе уже не будет,

– констатировал Лисак.

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