Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він додав, що на підприємстві рятувальники досі приборкують вогонь.
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Що відомо про руйнування у Новомосковську
Голова місцевої ОВА повідомив, що під час нічної атаки ворог випустив по області дрони, ймовірно – Shahed-136. Три безпілотники вдалося знешкодити військовим з повітряного командування "Схід".
Однак ще два таки влучили у ціль – підприємство критичної інфраструктури Новомосковську. Як зазначив Сергій Лисак, там значні руйнування.
Зокрема через атаку на підприємстві сталася пожежа, яку досі приборкують рятувальники. Водночас загарбники пошкодили 6 дачних будинків поряд, а ще 4 – вщент зруйнували.
Реакція кремлівського диктатора на ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт? Насправді ж – плюс один злочин у довжелезний список країни-терориста. Ми вистоїмо, а Росія зникне зі світових мап. Інакше вже не буде,
– констатував Лисак.
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Уночі окупанти обстріляли Запоріжжя: що варто знати
- У ніч на 18 березня Росія вдарила по Запоріжжі ракетами. За даними журналістів, вибухи в області пролунали орієнтовно о 3:20.
- Ракети С-300 були спрямовані на територію одного з житлових комплексів, зазначили в Запорізькій ОВА. Вибуховою хвилею та уламками пошкодило розташовані поруч житлові багатоквартирні будинки – їхні фасади, вікна, дахи.
- Крім того, одна з ракет зруйнувала заклад громадського харчування. Унаслідок цього також пошкоджено навколишні будинки.