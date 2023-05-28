54 дрона и взрывы в Киеве и Житомире: все о самой масштабной атаке "Шахедами"

28 мая российские захватчики выпустили по Украине рекордное количество дронов-камикадзе. Однако наши силы ПВО сработали отлично.

Впрочем, повреждения есть в Киеве и Житомире. Подробнее о ночной массированной атаке Украины – читайте в материале 24 Канала.

Важно Летело больше дронов от начала вторжения: все о ночной атаке на Киев 28 мая

Громкие взрывы в Киеве

В КГВА заявили, что это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на Киев, а именно – баражирующими боеприпасами "Shahed". Нападение совершалось в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов.

В Голосеевском из-за сбивания дронов обломки попали в 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, один – госпитализирован. Также возникло воспламенение крыши одного из ТРЦ.

Кроме этого, возник пожар на территории одной из строек. Также было возгорание на территории предприятия, загорелись склады готовой продукции, разрушение на площади 1 000 квадратных метров, есть один пострадавший.

В Печерском районе загорелась крыша дома.

В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери. Информация о пострадавших уточняется.



Последствия атаки в Киеве / фото МВД



В Киеве есть повреждения / фото МВД

В полиции сообщили, что в результате обстрелов погиб 41-летний уроженец Черниговщины. Еще одна женщина и мужчина получили ранения – они госпитализированы. Повреждения получили жилые и нежилые здания и более шести автомобилей.

В Киеве из-за атаки есть разрушения / фото полиции

Есть ли попадания на Киевщине

В ОВА рассказали, что в результате падения обломков в одной из громад есть незначительные повреждения частного дома – выбиты окна, в другом – выбило окна в одном из заведений питания.

Кроме того, падение обломков привело к лесному пожару и возгоранию травяной подстилки в нескольких местах. Они оперативно локализованы.

Также зафиксировано возгорание прицепа грузового автомобиля – пожар ликвидирован, еще в одном из автомобилей повреждены окна.

В Житомире есть повреждения

Городской глава Сергей Сухомлин рассказал, что один из дронов попал в Житомире. Пострадавших нет – за помощью к врачам не обращались.

К сожалению, зафиксированы некоторые разрушения. Детали Сухомлин сообщать не стал, но пообещал рассказать их позже.

Позже в ОВА подтвердили попадание по одному из инфраструктурных объектов Житомирской области. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

В Черкасской области уничтожили вражеские дроны

Руководитель ОВА Игорь Табурец сообщил, что этой ночью в Черкасском районе силы ПВО ликвидировали 2 российских дрона.

Как сработала украинская ПВО

28 мая враг атаковал Украину иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с северного направления – Брянская область, и южного – Краснодарский край. В целом зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе – 54.

Как стало известно, враг направил на военные объекты и объекты критической инфраструктуры государства в центральных регионах страны, в частности, на Киевщину. Здесь, в зоне ответственности воздушного командования "Центр", уничтожено большинство ударных дронов.

К тому же к отражению атаки привлечены силы и средства воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВСУ и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны.

К счастью, в результате успешной боевой работы уничтожены 52 "Шахеда".