На Николаевщине и Одесщине – взрывы: Ким заявляет о возможном рекорде по сбитию "Шахедов"

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. В ночь на 28 сентября враг атаковал дронами-камикадзе Одесщину и Николаевщину.

Оккупанты запустили боражирующие боеприпасы в несколько волн. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что этой ночью может быть рекорд по сбитию "Шахедов".

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Что известно об атаке "Шахедами"

28 сентября

По состоянию на данный момент известно о взрывах как в Николаевской, так и в Одесской области. Предварительно работает ПВО. Ожидаем информацию от официальных источников.По состоянию на эту минуту воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях. Жителей этих регионов мы призываем не игнорировать сирены и находиться в укрытиях, пока не будет сигнала об отбое.Также угроза атаки "Шахедами" сохраняется на Днепропетровщине.ПС пишут об угрозе "Шахедов" для Николаевской и Одесской областей. Наблюдается несколько групп, летящих с Черного моря.Глава Одесской ОВА Олег Кипер обратился к жителям Измаильского района. Он призвал их быстро двигаться к укрытиям, если они еще не там. Высокопоставленный чиновник попросил находиться в хранилищах к отбою.Фиксируют группы БПЛА над Измаильским районом Одесской области."Сегодня, возможно, будет рекорд по сбитым "Шахидам", – глава Николаевской ОВА Виталий Ким.Несколько групп "Шахедов" из Черного моря двигались в направлении Одессы, Коблево и Очакова.

27 сентября

ПС предупредили о том, что несколько "Шахедов" из Черного моря улетают в направлении Одесщины.Воздушные силы фиксировали ударные БПЛА в южной части Винницкой области. Угроза была для Одесской и Винницкой областей.Движение "Шахедов" на Кривой Рог с юга.ПС отметили, что существует угроза атаки дронами-камикадзе Днепропетровщины и Кировоградщины.Воздушные силы отметили, что зафиксировали пуск "Шахедов" в Херсонской области. Они курсировали в Николаевскую область.