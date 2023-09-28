На Николаевщине и Одесщине – взрывы: Ким заявляет о возможном рекорде по сбитию "Шахедов"
28 сентября 2023, 01:00Читати новину українською
Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. В ночь на 28 сентября враг атаковал дронами-камикадзе Одесщину и Николаевщину.
Оккупанты запустили боражирующие боеприпасы в несколько волн. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что этой ночью может быть рекорд по сбитию "Шахедов".
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Что известно об атаке "Шахедами"
28 сентября00:50 По состоянию на данный момент известно о взрывах как в Николаевской, так и в Одесской области. Предварительно работает ПВО. Ожидаем информацию от официальных источников.00:45 По состоянию на эту минуту воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях. Жителей этих регионов мы призываем не игнорировать сирены и находиться в укрытиях, пока не будет сигнала об отбое.00:39 Также угроза атаки "Шахедами" сохраняется на Днепропетровщине.00:21 ПС пишут об угрозе "Шахедов" для Николаевской и Одесской областей. Наблюдается несколько групп, летящих с Черного моря.00:16 Глава Одесской ОВА Олег Кипер обратился к жителям Измаильского района. Он призвал их быстро двигаться к укрытиям, если они еще не там. Высокопоставленный чиновник попросил находиться в хранилищах к отбою.00:14 Фиксируют группы БПЛА над Измаильским районом Одесской области.00:04 "Сегодня, возможно, будет рекорд по сбитым "Шахидам", – глава Николаевской ОВА Виталий Ким.00:04 Несколько групп "Шахедов" из Черного моря двигались в направлении Одессы, Коблево и Очакова.
27 сентября23:50 ПС предупредили о том, что несколько "Шахедов" из Черного моря улетают в направлении Одесщины.23:11 Воздушные силы фиксировали ударные БПЛА в южной части Винницкой области. Угроза была для Одесской и Винницкой областей.22:04 Движение "Шахедов" на Кривой Рог с юга.21:59 ПС отметили, что существует угроза атаки дронами-камикадзе Днепропетровщины и Кировоградщины.21:21 Воздушные силы отметили, что зафиксировали пуск "Шахедов" в Херсонской области. Они курсировали в Николаевскую область.