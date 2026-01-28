28 января, 21:26
Опасность с неба для нескольких областей: Россия запустила дроны по Украине
Вечером 28 января российская армия снова запустила группы беспилотников по Украине. Из-за этого в ряде областей объявлена тревога.
В случае опасности советуем перейти в безопасное место. О том, где сейчас пролетают вражеские "Шахеды" и другие БпЛА сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Где сейчас летят дроны?
В Украине объявлена воздушная тревога: интерактивная карта
БпЛА в направлении Днепра.
20:52, 28 января
