28 января, 21:26
Опасность с неба для нескольких областей: Россия запустила дроны по Украине

Дарья Смородская

Вечером 28 января российская армия снова запустила группы беспилотников по Украине. Из-за этого в ряде областей объявлена тревога.

В случае опасности советуем перейти в безопасное место. О том, где сейчас пролетают вражеские "Шахеды" и другие БпЛА сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Где сейчас летят дроны?

В Украине объявлена воздушная тревога: интерактивная карта

 

20:52, 28 января

БпЛА в направлении Днепра.