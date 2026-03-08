Зафиксировано попадание ракет и дронов на 11 локациях: сколько сбила ПВО

Российские военные снова атаковали Украину дронами и ракетами. Защитники неба работали в разных регионах страны.

О том, сколько дронов и ракет запустили, а также, как отработала ПВО рассказали в Воздушных силах.

Смотрите также Украину атаковали 480 дронов и 29 ракет, из которых почти половина – баллистика, – Зеленский

Как отработала ПВО?

В ночь на 8 марта враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 117 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений:

Брянск,

Курск,

Орел,

Приморско-Ахтарск,

Миллерово,

Гвардейское – ТОТ АР Крым.

В Воздушных силах отметили, что около 70 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, защитники уничтожили 98 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 ударных БПЛА на 11 локациях.



Силы ПВО сбивали вражеские дроны / ПС ВСУ

Что известно о последствиях последних атак на Украину?