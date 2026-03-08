Зафиксировано попадание ракет и дронов на 11 локациях: сколько сбила ПВО
Российские военные снова атаковали Украину дронами и ракетами. Защитники неба работали в разных регионах страны.
О том, сколько дронов и ракет запустили, а также, как отработала ПВО рассказали в Воздушных силах.
Как отработала ПВО?
В ночь на 8 марта враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 117 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений:
- Брянск,
- Курск,
- Орел,
- Приморско-Ахтарск,
- Миллерово,
- Гвардейское – ТОТ АР Крым.
В Воздушных силах отметили, что около 70 из них – "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
– говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, защитники уничтожили 98 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
К сожалению, зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 ударных БПЛА на 11 локациях.
Силы ПВО сбивали вражеские дроны / ПС ВСУ
Что известно о последствиях последних атак на Украину?
- Враг атаковал Винницкую область 7 марта. Пострадали объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры, а также разрушены гражданские жилые дома – повреждены крыши, выбиты окна и двери, сдвинуты стены.
- В ту же ночь россияне атаковали Черновицкую область, запустив 11 БпЛА и четыре крылатых ракеты "Калибр". Основной целью были объекты энергетической инфраструктуры в Днестровском районе, пострадавших нет.