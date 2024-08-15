О главных событиях дня, ситуацию на фронте, дипломатические победы, потери противника и продвижение войск по состоянию на 15 августа, рассказывает 24 Канал.
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Россияне роют траншеи возле Льгова
В CNN опубликовали спутниковые снимки от компании Maxar, которые свидетельствуют о том, что возле Льгова (Россия, Курская область) россияне пытаются возвести укрепления. Журналисты нашли соответствующие вакансии.
Взрывы на Полтавщине
Воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 04:54. До этого Воздушные силы сообщили о ракетах в направлении Полтавщины.
В 5.01 в Полтавской общине были слышны звуки взрывов. Мониторинговые сообщества отмечали, что на область летели 3 авиационные ракеты.
В 05:12 отменили воздушную тревогу, и в 05:44 в Полтавской области снова ее объявили уже из-за угрозы атаки вражеских БПЛА, которые изменили движение и начали двигаться с Харьковщины в направлении Полтавской и Сумской областей.
Сейчас в Полтавской ОВА не сообщали, какие последствия вражеской атаки.
Взрывы на Полтавщине
Воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 04:54 и через несколько минут Воздушные силы сообщили о ракетах в направлении Полтавщины.
В 5.01 в Полтавской общине были слышны звуки взрывов. Перед этим мониторинговые сообщества писали, что на область летели 3 авиационные ракеты.
В 05:12 уже отменили воздушную тревогу. Впрочем, в 05:44 в Полтавской области снова объявили воздушную тревогу уже из-за вражеских ударных БпЛА, которые изменили движение и начали двигаться с Харьковщины в направлении Полтавской и Сумской областей.
Воздушная тревога
Ночью российские оккупанты запустили несколько групп "Шахедов" в сторону Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу. Взрывы раздавались в Черкасской и Полтавской областях.
Также была угроза баллистического удара. Воздушные силы информировали об опасности ударных дронов-камикадзе для Херсона, Запорожье, Харьковщины и Черкасской области.
БпЛА враг запускал и с северного, и с южного направлений в несколько волн.