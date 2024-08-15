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Росіяни риють траншеї біля Льгова
У CNN опублікували супутникові знімки від компанії Maxar, які свідчать про те, що біля Льгова (Росія, Курська область) росіяни намагаються звести укріплення. Журналісти знайшли відповідні вакансії.
Вибухи на Полтавщині
Повітряну тривогу в Полтавській області оголосили о 04:54. До цього Повітряні сили повідомили про ракети у напрямку Полтавщини.
О5.01 у Полтавській громаді було чутно звуки вибухів. Моніторингові спільноти зазначали, що на область летіли 3 авіаційні ракети.
О 05:12 скасували повітряну тривогу, та о 05:44 в Полтавській області знову її оголосили вже через загрозу атаки ворожих БпЛА, які змінили рух і почали рухатися з Харківщини в напрямку Полтавської та Сумської областей.
Наразі в Полтавській ОВА не повідомляли, які наслідки ворожої атаки.
Вибухи на Полтавщині
Повітряну тривогу в Полтавській області оголосили о 04:54 і за кілька хвилин Повітряні сили повідомили про ракети у напрямку Полтавщини.
О 5.01 у Полтавській громаді було чутно звуки вибухів. Перед цим моніторингові спільноти писали, що на область летіли 3 авіаційні ракети.
О 05:12 вже скасували повітряну тривогу. Втім, о 05:44 в Полтавській області знову оголосили повітряну тривогу уже через ворожі ударні БпЛА, які змінили рух і почали рухатися з Харківщини в напрямку Полтавської та Сумської областей.
Повітряна тривога
Уночі російські окупанти запустили кілька груп "Шахедів" у бік України. У низці областей оголосили повітряну тривогу. Вибухи лунали на Черкащині та у Полтавщині.
Також була загроза балістичного удару. Повітряні сили інформували про небезпеку ударних дронів-камікадзе для Херсона, Запоріжжя, Харківщини та Черкаської області.
БпЛА ворог запускав і з північного, і з південного напрямків у кілька хвиль.