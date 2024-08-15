06:34, 15 серпня

Повітряну тривогу в Полтавській області оголосили о 04:54. До цього Повітряні сили повідомили про ракети у напрямку Полтавщини.

О5.01 у Полтавській громаді було чутно звуки вибухів. Моніторингові спільноти зазначали, що на область летіли 3 авіаційні ракети.

О 05:12 скасували повітряну тривогу, та о 05:44 в Полтавській області знову її оголосили вже через загрозу атаки ворожих БпЛА, які змінили рух і почали рухатися з Харківщини в напрямку Полтавської та Сумської областей.

Наразі в Полтавській ОВА не повідомляли, які наслідки ворожої атаки.