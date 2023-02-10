Большинство дронов сбили силы ПВО, но, к сожалению, есть 1 попадание. Об этом в эфире новостного телемарафона рассказала руководительница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.
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Сколько дронов удалось сбить
- 2 дрона сбили над морем в Одесской области;
- 3 над Николаевской областью
- 1 на Криворожском направлении.
Однако, к сожалению, еще один дрон "прошмыгнул" на Криворожье. Россияне попали в объект энергетической инфраструктуры, уже пораженный ими ранее.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Россияне атаковали дронами Украину
Вечером 10 февраля, после массированного ракетного обстрела Украины, оккупанты выпустили дронов-камикадзе. Кроме Одесской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей они залетели на территорию Киевской области. В столице сообщили о работе ПВО.
Кроме того, взрывы прогремели в Херсоне и Харьковской области.
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