Воздушная тревога распространилась на Харьковскую, Сумскую и Херсонскую области. 24 Канал призывает жителей областей, где прозвучала сирена, направляться в укрытия гражданской защиты.
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Для каких областей есть угроза
В Черниговской области также прозвучала воздушная тревога.
Черниговщина – движение ударных БпЛА в вашем направлении из Сумской области,
– сообщили в Воздушных силах.
Сумская область – угроза применения ударных БпЛА!
Угроза распространилась на Николаевскую область
В Воздушных силах предупредили, что на Николаевщину движутся ударные БпЛА из Херсонской области.
Херсонская область – угроза применения ударных БпЛА!
Россияне запустили БпЛА
Воздушные силы сообщили, что был зафиксирован запуск ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска и района Курска.
В случае объявления тревоги украинцев призвали направляться в укрытие.