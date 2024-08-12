Воздушная тревога распространилась на Харьковскую, Сумскую и Херсонскую области. 24 Канал призывает жителей областей, где прозвучала сирена, направляться в укрытия гражданской защиты.

Читайте также Россияне атаковали Сумы: под удар попали здания предприятий и критический объект, есть пострадавшие

Для каких областей есть угроза

22:59, 12 августа

В Черниговской области также прозвучала воздушная тревога.

Черниговщина – движение ударных БпЛА в вашем направлении из Сумской области,
– сообщили в Воздушных силах.

22:55, 12 августа

Сумская область – угроза применения ударных БпЛА!

22:42, 12 августа

Угроза распространилась на Николаевскую область

В Воздушных силах предупредили, что на Николаевщину движутся ударные БпЛА из Херсонской области.

22:30, 12 августа

Херсонская область – угроза применения ударных БпЛА!

22:28, 12 августа

Россияне запустили БпЛА

Воздушные силы сообщили, что был зафиксирован запуск ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска и района Курска.

В случае объявления тревоги украинцев призвали направляться в укрытие.