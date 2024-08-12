Повітряна тривога поширилася на Харківську, Сумську та Херсонську області. 24 Канал закликає жителів областей, де пролунала сирена, прямувати в укриття цивільного захисту.

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Для яких областей є загроза

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

22:59, 12 серпня В Чернігівській області також пролунала повітряна тривога. Чернігівщина – рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Сумської області,

– повідомили в Повітряних силах.

22:55, 12 серпня Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА!

22:42, 12 серпня Загроза поширилася на Миколаївську область У Повітряних силах попередили, що на Миколаївщину рухаються ударні БпЛА з Херсонської області.

22:30, 12 серпня Херсонська область – загроза застосування ударних БпЛА!