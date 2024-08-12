Повітряна тривога поширилася на Харківську, Сумську та Херсонську області. 24 Канал закликає жителів областей, де пролунала сирена, прямувати в укриття цивільного захисту.
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Для яких областей є загроза
В Чернігівській області також пролунала повітряна тривога.
Чернігівщина – рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Сумської області,
– повідомили в Повітряних силах.
Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА!
Загроза поширилася на Миколаївську область
У Повітряних силах попередили, що на Миколаївщину рухаються ударні БпЛА з Херсонської області.
Херсонська область – загроза застосування ударних БпЛА!
Росіяни запустили БпЛА
Повітряні сили повідомили, що було зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська та району Курська.
У разі оголошення тривоги українців закликали прямувати в укриття.