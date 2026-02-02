Небо над Украиной заполонили российские БпЛА: куда летят дроны
С вечера 2 февраля вражеские войска активизировали террор украинских городов. Ударные беспилотники летят с разных направлений, из-за чего в ряде регионов объявлен сигнал воздушной тревоги.
Информацию о движении вражеских дронов в небе украинских городов сообщают в Воздушных силах ВСУ.
Где есть угроза российской атаки?
Отслеживайте воздушную тревогу в вашем регионе с помощью интерактивной онлайн-карты. Призываем вас не пренебрегать опасностью и находиться в укрытии в случае объявления тревоги.
КАБы в Донецкой области. Новая группа БпЛА на севере Черниговщины юго-западным курсом. БпЛА на Сумщине – курсом на Шостку, Дубовязовку, Степановку. БпЛА на Киевщине – курсом на Ржищев. БпЛА на Полтавщине – курсом на Черкасскую область. Одесская область – группа БпЛА из акватории Черного моря курсом на Сергеевку. Сумы – БпЛА над городом, в восточном направлении. Сумщина – БпЛА на Добовязовку, Шостку, мимо Ульяновки – в южном направлении Черниговщина – БпЛА на Макошино, БпЛА на юге курсом на Киевщину. КАБы на Донетчине, в направлении Днепропетровщины. Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на север Харьковщины. БпЛА на Черкасщине, курсом на Киевщину. Группа БпЛА на севере Сумщины, южным курсом. Черниговщина – БпЛА мимо Бахмача, курсом на населенный пункт Ичня. Сумская область – БпЛА на населенный пункт Ромны. Запорожье – БпЛА курсом на город. БпЛА на Днепропетровщине, курсом на Староднипровское. БпЛА на севере Запорожья, западным курсом. Полтавщина – БпЛА мимо населенного пункта Козельщина, курсом на Глобино. Сумщина – группа БпЛА на севере, вблизи населенного пункта Шостка. Сумщина – БпЛА в районе населенного пункта Путивль, БпЛА в направлении Степановки и города. Сумы. Днепропетровщина – БпЛА курсом на Верхнеднепровск. БпЛА на севере Запорожья, курс западный.
