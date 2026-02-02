Небо над Украиной заполонили российские БпЛА: куда летят дроны

С вечера 2 февраля вражеские войска активизировали террор украинских городов. Ударные беспилотники летят с разных направлений, из-за чего в ряде регионов объявлен сигнал воздушной тревоги.

Информацию о движении вражеских дронов в небе украинских городов сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Интересно Пускают вглубь страны: Игнат рассказал, как россияне используют "Шахеды" сейчас

Где есть угроза российской атаки?

Отслеживайте воздушную тревогу в вашем регионе с помощью интерактивной онлайн-карты. Призываем вас не пренебрегать опасностью и находиться в укрытии в случае объявления тревоги.