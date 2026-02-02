Укр Рус
2 февраля, 22:08
Небо над Украиной заполонили российские БпЛА: куда летят дроны

Татьяна Бабич

С вечера 2 февраля вражеские войска активизировали террор украинских городов. Ударные беспилотники летят с разных направлений, из-за чего в ряде регионов объявлен сигнал воздушной тревоги.

Информацию о движении вражеских дронов в небе украинских городов сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Где есть угроза российской атаки?

Отслеживайте воздушную тревогу в вашем регионе с помощью интерактивной онлайн-карты. Призываем вас не пренебрегать опасностью и находиться в укрытии в случае объявления тревоги.

 

22:17, 02 февраля

  • Новая группа БпЛА на востоке Харьковщины западным курсом.
  • БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.
  • Группа БпЛА на севере и центре Черниговщины юго-западным курсом.
  • Группа БпЛА на Донетчине курсом на Чаплино, Письменное, Синельниково.
22:07, 02 февраля

КАБы в Донецкой области.

21:49, 02 февраля

Новая группа БпЛА на севере Черниговщины юго-западным курсом.

БпЛА на Сумщине – курсом на Шостку, Дубовязовку, Степановку.

БпЛА на Киевщине – курсом на Ржищев.

БпЛА на Полтавщине – курсом на Черкасскую область.

21:47, 02 февраля

Одесская область – группа БпЛА из акватории Черного моря курсом на Сергеевку.

21:28, 02 февраля

Сумы – БпЛА над городом, в восточном направлении.

Сумщина – БпЛА на Добовязовку, Шостку, мимо Ульяновки – в южном направлении

21:26, 02 февраля

Черниговщина – БпЛА на Макошино, БпЛА на юге курсом на Киевщину.

21:17, 02 февраля

КАБы на Донетчине, в направлении Днепропетровщины.

Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на север Харьковщины.

20:55, 02 февраля

БпЛА на Черкасщине, курсом на Киевщину.

Группа БпЛА на севере Сумщины, южным курсом.

Черниговщина – БпЛА мимо Бахмача, курсом на населенный пункт Ичня. Сумская область – БпЛА на населенный пункт Ромны.

Запорожье – БпЛА курсом на город.

20:24, 02 февраля

БпЛА на Днепропетровщине, курсом на Староднипровское.

20:23, 02 февраля

БпЛА на севере Запорожья, западным курсом.

20:18, 02 февраля

Полтавщина – БпЛА мимо населенного пункта Козельщина, курсом на Глобино.

Сумщина – группа БпЛА на севере, вблизи населенного пункта Шостка.

19:34, 02 февраля

Сумщина – БпЛА в районе населенного пункта Путивль, БпЛА в направлении Степановки и города. Сумы.

Днепропетровщина – БпЛА курсом на Верхнеднепровск.

18:53, 02 февраля

БпЛА на севере Запорожья, курс западный.