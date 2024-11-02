Россия в ночь на 2 ноября снова атаковала Киев дронами-камикадзе типа "Шахед". Он попал в строительный кран, рассказывает 24 Канал со ссылкой на этер Киев24.
Смотрите также Пришлось переехать оккупанта на автомобиле: как проходили бои за аэродром в Гостомеле
Что известно о последствиях
Взрывной волной повредило крышу у близлежащего дома, в других домах рядом выбило окна. Очевидцы рассказали, как у них открывались герметично закрытые окна.
Строительный кран получил повреждения и обгорел.
Местные жители рассказывают, что они спали. Однако сон был неспокойным. Также там отметили, что выбитые окна будут ремонтировать.
Вечером 2 ноября Россия снова запустила по Украине ударные дроны типа "Шахед".
Ранее стало известно о том, что Россия атаковала Днепропетровскую область. Там 5 человек получили ранения, среди них – 2 детей. Они госпитализированы, их состояние оценивают как удовлетворительное. Днепропетровская прокуратура начала уголовное производство в отношении этого.