Росія вночі проти 2 листопада знову атакувала Київ дронами-камікадзе типу "Шахед". Він влучив у будівельний кран, розповідає 24 Канал із посиланням на етер Київ24.

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Що відомо про наслідки

Вибуховою хвилею пошкодило дах у прилеглого будинку, в інших будинках поруч повибивало вікна. Очевидці розповіли, як у них відчинялися герметично зачинені вікна.

Будівельний кран отримав пошкодження та обгорів.

Місцеві жителі розповідають, що вони спали. Проте сон був неспокійним. Також там зазначили, що вибиті вікна будуть ремонтувати.

Ввечері 2 листопада Росія знову запустила по Україні ударні дрони типу "Шахед".

Раніше стало відомо про те, що Росія атакувала Дніпропетровську область. Там 5 людей зазнали поранень, серед них – 2 дітей. Вони госпіталізовані, їхній стан оцінюють як задовільний. Дніпропетровська прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно цього.