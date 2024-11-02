Командир "Грузинського національного легіону" Мамука Мамулашвілі у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, де саме зустрічали ворога 24 лютого. За його словами, частина бійців підрозділу перебувала на Сході, а інша частина – у Києві та області.

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В 40 хвилинах їзди від бази йшли бої

Мамулашвілі розповів, що приблизно за пів години до початку повномасштабного вторгнення вони на своїх машинах приїхали до аеродрому в Гостомелі і саме там з іншими підрозділами, а також із Нацгвардією, першими зустрічали гелікоптери ворога на Київщині.

На той момент ми не були настільки забезпечені всім необхідним, не були готові до війни таких масштабів. Чесно скажу, я дивувався тому факту, що у якихось 40 хвилинах їзди від нашої бази йдуть повноцінні бойові дії,

– пригадав боєць.

Спочатку військовий навіть подумав, що це були навчання, проте реальність була інакшою. Це були російські Ка-52, з яких завдавали удари. на той момент вони лише чекали підвозу боєприпасів, тому витрачати набої доводилося дуже економно та підходити до цього з креативом.

Ударні гелікоптери прикривали транспортні з десантом. Нам треба було максимально заважати висадці. Хлопці з РПГ залізали на дахи будівель, щоб було більш зручно збивати авіацію. Протитанковими гранатами лупили по вертольотах…

– пояснив Мамука.

Повертались назад без жодного набою

За словами військового, через брак боєкомплекту все ж довелося відступити. Він пригадав, що виїжджали без жодного набою взагалі, а кількох окупантів довелось переїхати власною машиною, оскільки стріляти банально не було чим.

Вже потім, коли до аеродрому підтягнули артилерію, приїхали додаткові сили й привезли БК, почалося відбиття аеродрому. Він також зазначив, що повноцінно висадитися на ньому вантажними літаками з технікою росіяни так і не змогли.