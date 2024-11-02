Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генштабу.

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Що відбувається на фронті

Так, Генштаб опублікував своє щоденне зведення щодо ситуацію станом на 16:00. Там повідомили, що найбільшу кількість спроб штурмів Росія здійснила на Курахівському напрямку.

Найгарячіший сьогодні Курахівський напрямок – 35 разів ворог атакував поблизу населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимільянівка, Антонівка, Костянтинівка та Катеринівка. 18 боїв завершено, ще 17 – продовжуються дотепер,

– пишуть у Генштабі.

Також там зазначили, що на Покровському напрямку було зафіксовано 8 спроб штурмів, а на Торецькому – 7.