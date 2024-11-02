Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба.

Что происходит на фронте

Так, Генштаб опубликовал свою ежедневную сводку о ситуации по состоянию на 16:00. Там сообщили, что наибольшее количество попыток штурмов Россия осуществила на Кураховском направлении.

Самое горячее сегодня Кураховское направление – 35 раз враг атаковал вблизи населенных пунктов Ильинка, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимильяновка, Антоновка, Константиновка и Екатериновка. 18 боев завершено, еще 17 – продолжаются до сих пор,

– пишут в Генштабе.

Также там отметили, что на Покровском направлении было зафиксировано 8 попыток штурмов, а на Торецком – 7.