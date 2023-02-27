Об этом 24 Каналу рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, тревога была достаточно длинной, но это стандартная история. Оккупанты преимущественно запускают дроны-камикадзе с 23 вечера до около 3 ночи.

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В течение полета Shahed-136 активно маневрируют, чтобы обходить зоны поражения ПВО. К сожалению, у оккупантов иногда есть информация о примерном расположении украинских зенитных ракетных комплексов.

К сожалению, у них есть данные от своей разведки относительно примерного расположения ПВО. Были бы точными – уже пытались бы уничтожить. Поэтому могут прокладывать маршруты для избежания зоны поражения ПВО. Еще ночью довольно тяжело сбивать эти дроны из ПЗРК или пулеметов,

– отметил Игнат.

Откуда запускали дроны-камикадзе

Как рассказал Игнат, оккупанты запускали "Шахиды" не с восточного побережья Азовского моря. На этот раз вражеские дроны летели с территории Брянской области России. Чем ближе место запуска к цели – тем меньше препятствий на пути "Шахида"

Силы ПВО справились, но не все смогли сбить. Бывает, что сбивают все 100%. Но это должно очень повезти. К сожалению, 3 "Шахида" не удалось уничтожить. Есть жертвы, мои соболезнования их семьям. 11 "Шахидов" таки удалось уничтожить,

– заметил Игнат.

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В свое время оккупанты несколько месяцев назад производили запуски иранских дронов-камикадзе из Беларуси. Было примерно две таких атаки, но сейчас они не запускают оттуда "Шахиды". Игнат предполагает, что такие налеты прекратились из-за определенных вопросов политического характера.

Ночная атака дронами-камикадзе: что известно