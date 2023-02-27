Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, тривога була достатньо довгою, але це стандартна історія. Окупанти переважно запускають дрони-камікадзе з 23 години – до близько 3 ночі.

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Упродовж польоту Shahed-136 активно маневрують, щоб обходити зони ураження ППО. На жаль, окупанти подекуди мають інформацію щодо приблизного розташування українських зенітних ракетних комплексів.

На жаль, вони мають дані від своєї розвідки щодо приблизного розташування ППО. Мали б точні – то вже б намагалися знищити. Тому можуть прокладати маршрути, щоб уникнути зони ураження ППО. Ще вночі досить важко збивати ці дрони з ПЗРК чи кулеметів,

– зазначив Ігнат.

Звідки запускали дрони-камікадзе

Як розповів Ігнат, окупанти запускали "Шахіди" не зі східного узбережжя Азовського моря. Цього разу ворожі дрони летіли з території Брянської області Росії. Чим ближче місце запуску до цілі – тим менше перешкод на шляху мають "Шахіди"

Сили ППО впоралися, але не все змогли збити. Буває, що збивають усі 100%. Але це має дуже пощастити. На жаль, 3 "Шахіди" не вдалося знищити. Є жертви, мої співчуття їхнім родинам. 11 "Шахідів" таки вдалося знищити,

– зауважив Ігнат.

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Свого часу окупанти кілька місяців тому робили запуски іранських дронів-камікадзе з Білорусі. Було приблизно дві таких атаки, але зараз вони не запускають звідти "Шахіди". Ігнат припускає, що такі нальоти припинилися через певні питання політичного характеру.

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