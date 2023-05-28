Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Спасателя ГСЧС завалило плитами во время атаки.

Обратите внимание Ночная атака дронов: в ВСУ допустили поставки новой партии "Шахедов" в Россию

В каком состоянии пострадали

Виталий Кличко рассказал, что пострадавший в результате падения плит спасатель сейчас находится в больнице. Однако медики оценивают его состояние как стабильное. Мэр столицы выразил надежду, что скоро спасатель может даже вернуться к работе.

Кроме того, в больнице находится женщина, также пострадавшая после падения обломков. Сейчас она находится в реанимации под наблюдением медиков.

Атака россиян унесла жизни 41-летнего рождения Черниговщины.

Главное об атаке "Шахедами"

Ночью 28 мая россияне совершили самую массированную атаку "Шахедами" за время полномасштабного вторжения. Враг запустил 54 иранских дрона-камикадзе, большинство из которых в направлении столицы. В результате падения обломков после работы ПВО возникли повреждения жилых и нежилых домов и автомобилей.

Силы ПВО уничтожили 52 дрона. Попадания, к сожалению, зафиксировали в Житомирской области, где россияне атаковали промышленный объект. В результате удара повреждены десятки домов, учебное заведение и учреждение здравоохранения.

В Ровенской, Черниговской и Черкасской областях успешно отработало ПВО.

В ВСУ связывают эту атаку с вероятным прибытием в Россию новой партии иранских дронов.