Об этом в эфире национального телемарафона заявила начальница объединенного координационного прес-сцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Именно новая партия дронов могла привести к использованию такого большого количества "Шахедов".

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Россияне экономят ракеты

Если говорить об этой атаке, то вполне вероятно, что это использование такого массированного количества дронов связано с поставкой новой партии.

– заявила Гуменюк.

В то же время спикера Сил обороны Юга отметила, что у россиян есть проблемы с запасами ракет, поэтому враг пытается экономить их. Хотя перед атакой дронов 28 мая оккупанты вывели носитель крылатых ракет "Калибр" в Черное море, но запусков оттуда не было.

Гуменюк также подчеркнула, что не стоит исключать, что россияне с помощью "Шахедов" прокладывают для себя направление последующих атак и ищут наши системы ПВО для того, чтобы уничтожить их.

Важно! Во время российских атак наши силы ПВО отрабатывают по враждебным целям и показывают мощные результаты. Однако распространение кадров с работой ПВО в сети ставит под угрозу как наших воинов, так и нашу с вами защиту, ведь такими фото или видео может воспользоваться враг и целенаправленно атаковать именно противовоздушную оборону. Не подвергайте опасности наших воинов и себя!

Самая массированная атака "Шахедами": главное

Ночью 28 мая Россия атаковала Украину с помощью 54 дронов-камикадзе "Шахед". Силы ПВО уничтожили 52 беспилотника.

Больше всего дронов враг запустил в Киев – более 40 единиц. Силы ПВО уничтожили все "Шахеды", однако падение обломков имеет последствия. Из-за атаки россиян погиб 41-летний мужчина, еще 2 человека пострадали. Также повреждения получили жилые и нежилые здания и более шести автомобилей.

В Киевской области также сбивали беспилотники, попаданий не зафиксировано. Падения обломков вызвали лесной пожар и повредили несколько домов и 2 автомобиля.

В Житомирской области "Шахед" попал в промышленный объект. К счастью, пострадавших нет.

В Ровенской, Черниговской и Черкасской областях успешно отработало ПВО.