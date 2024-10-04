Под ударом "шахедов" оказался Голованевский район. О последствиях российской атаки рассказал председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

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Какие последствия атаки на Кировоградщину

По словам Райковича, в Голованевском районе было повреждено админздание одного из предприятий. Отмечается, что легкие травмы получил работник предприятия.

Сейчас на месте работают соответствующие службы.

Воздушную тревогу в Кировоградской области в ночь на 4 октября объявляли дважды. Первая длилась с 23:34 до 03:05. Однако уже через полтора часа, в 04:35, воздушная тревога в регионе прозвучала повторно. В 05:50 был объявлен отбой.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Этой ночью вражеские дроны атаковали также столицу. В частности в Дарницком районе Киева из-за падения обломков "шахеда" вспыхнул пожар в многоэтажке. К счастью, пострадавших нет, а возгорание было оперативно ликвидировано.