Під ударом "шахедів" опинився Голованівський район. Про наслідки російської атаки розповів голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

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Які наслідки атаки на Кіровоградщину

За словами Райковича, в Голованівському районі було пошкоджено адмінбудівлю одного з підприємств. Зазначається, що легкі травми отримав працівник підприємства.

Наразі на місці працюють відповідні служби.

Повітряну тривогу в Кіровоградській області в ніч на 4 жовтня оголошували двічі. Перша тривала з 23:34 до 03:05. Однак вже за півтори години, о 04:35, повітряна тривога в регіоні прозвучала повторно. О 05:50 був оголошений відбій.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Цієї ночі ворожі дрони атакували також столицю. Зокрема в Дарницькому районі Києва через падіння уламків "шахеда" спалахнула пожежа в багатоповерхівці. На щастя, потерпілих немає, а загоряння було оперативно ліквідовано.