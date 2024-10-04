Звечора росіяни запустили по Україні, зокрема й по Одещині, дрони-камікадзе типу "Шахед". Саме з роботою по ворожих дронах і пов'язані гучні звуки. Закликаємо не ігнорувати загрозу та прямувати в укриття.

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Вибухи в Одесі та регіоні

У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях,

– написав мер міста Геннадій Труханов о 00:32.

Місцеві пабліки повідомляють, що вибухи в Одесі стали наслідком роботи ППО по "Шахедах".

Повітряна тривога в Одеській області була оголошена приблизно о 00:08.

Монітори о 00:18 писали про 6 дронів-камікадзе з акваторії Чорного моря. Зазначалося, що перша пара летить курсом на Фонтанку/Південне, інші повторюють курс. Пабліки попереджали, що найближчим часом може розпочатися антимопедна робота у прибережних населених пунктах.

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