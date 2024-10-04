Вечером россияне запустили по Украине, в том числе и по Одесской области, дроны-камикадзе типа “Шахед”. Именно с работой по вражеским дронам и связаны громкие звуки. Призываем не игнорировать угрозу и направляться в укрытие.
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Взрывы в Одессе и регионе
В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах,
– написал мэр города Геннадий Труханов в 00:32.
Местные паблики сообщают, что взрывы в Одессе стали следствием работы ПВО по "Шахедам".
Воздушная тревога в Одесской области была объявлена примерно в 00:08.
Мониторы в 00:18 писали о 6 дронах-камикадзе из акватории Черного моря. Отмечалось, что первая пара летит курсом на Фонтанку/Южное, остальные повторяют курс. Паблики предупреждали, что в ближайшее время может начаться антимопедная работа в прибрежных населенных пунктах.
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