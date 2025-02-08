Если в вашем регионе существует угроза, находитесь в укрытиях! 24 Канал следит, где движутся вражеские БпЛА.

Смотрите также Меткая и идеальная работа: в Воздушных силах показали, как ночью сбивали российские дроны

Где движутся вражеские БпЛА

20:28, 8 февраля БпЛА в западной части Сумщины, курс западный.

БпЛА в восточной и центральной частях Черниговщины, курс западный/юго-западный.

19:49, 8 февраля БпЛА в северной части Сумщины, курс западный.

19:48, 8 февраля Черниговская область – угроза ударных БпЛА.