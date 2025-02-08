Если в вашем регионе существует угроза, находитесь в укрытиях! 24 Канал следит, где движутся вражеские БпЛА.
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Где движутся вражеские БпЛА
20:28, 8 февраля
- БпЛА в западной части Сумщины, курс западный.
- БпЛА в восточной и центральной частях Черниговщины, курс западный/юго-западный.
19:49, 8 февраля
БпЛА в северной части Сумщины, курс западный.
19:48, 8 февраля
Черниговская область – угроза ударных БпЛА.
19:42, 8 февраля
Внимание! Сумская область – угроза применения ударных БпЛА!
– Воздушные силы.