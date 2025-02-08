Якщо у вашому регіоні існує загроза, перебувайте в укриттях! 24 Канал слідкує, де рухаються ворожі БпЛА.

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Де рухаються ворожі БпЛА

20:28, 8 лютого

  • БпЛА в західній частині Сумщини, курс західний.
  • БпЛА в східній та центральній частинах Чернігівщини, курс західний/південно-західний.
19:49, 8 лютого

БпЛА в північній частині Сумщини, курс західний.

19:48, 8 лютого

Чернігівська область – загроза ударних БпЛА.

19:42, 8 лютого

Увага! Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА!
– Повітряні сили.