Якщо у вашому регіоні існує загроза, перебувайте в укриттях! 24 Канал слідкує, де рухаються ворожі БпЛА.

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Де рухаються ворожі БпЛА

20:28, 8 лютого БпЛА в західній частині Сумщини, курс західний.

БпЛА в східній та центральній частинах Чернігівщини, курс західний/південно-західний.

19:49, 8 лютого БпЛА в північній частині Сумщини, курс західний.

19:48, 8 лютого Чернігівська область – загроза ударних БпЛА.