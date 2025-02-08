Якщо у вашому регіоні існує загроза, перебувайте в укриттях! 24 Канал слідкує, де рухаються ворожі БпЛА.
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Де рухаються ворожі БпЛА
20:28, 8 лютого
- БпЛА в західній частині Сумщини, курс західний.
- БпЛА в східній та центральній частинах Чернігівщини, курс західний/південно-західний.
19:49, 8 лютого
БпЛА в північній частині Сумщини, курс західний.
19:48, 8 лютого
Чернігівська область – загроза ударних БпЛА.
19:42, 8 лютого
Увага! Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА!
– Повітряні сили.