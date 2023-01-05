Как оказалось, полигон расположен в 8 километрах юго-восточнее государственного центра беспилотной авиации российского минобороны. Он находится в городе Коломна Московской области.

Обратите внимание Россия остро нуждается в продлении контракта: в ISW допустили, когда закончатся иранские дроны

Что известно о месте, где Россия тренирует операторов ударных дронов

Недавно расследователи установили имена четырех человек, которые либо непосредственно запускают беспилотники, либо это происходит под их руководством. Эти военные служат в 294 государственном центре беспилотной авиации России.

В 2019 году минобороны России показало фото армейских игр "Соколиная охота", проходивших на полигоне в Коломне. Возле него расположен большой полигон, принадлежавший Коломенскому высшему артиллерийскому училищу, и оттуда также, вероятно, запускают дроны-камикадзе.



Фото армейских игр "Соколиная охота" / минобороны России



Где расположен полигон / Скриншот



Полигон, где проходила армейская игра / Скриншот

Отмечается, что инструкторы именно этого центра беспилотной авиации проходили обучение в Иране. Поэтому, вероятно, тренировка операторов "Шахидов" проходит на этом полигоне.



Фото минобороны России из Коломны, где расположен полигон

Кто запускает дроны по Украине

Один из 13 членов российской команды игр "Соколиная охота" Сергей Созинов,

Андрей Степовой. Ему 31 год, капитан военно-воздушных сил России,

25-летний Глеб Пивкин, родившийся в Туркменистане и в 2009 году получивший российское гражданство,

25-летний Евгений Глухов. Родился в Волгограде, а вырос в Москве.