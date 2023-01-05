Как оказалось, полигон расположен в 8 километрах юго-восточнее государственного центра беспилотной авиации российского минобороны. Он находится в городе Коломна Московской области.

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Что известно о месте, где Россия тренирует операторов ударных дронов

Недавно расследователи установили имена четырех человек, которые либо непосредственно запускают беспилотники, либо это происходит под их руководством. Эти военные служат в 294 государственном центре беспилотной авиации России.

В 2019 году минобороны России показало фото армейских игр "Соколиная охота", проходивших на полигоне в Коломне. Возле него расположен большой полигон, принадлежавший Коломенскому высшему артиллерийскому училищу, и оттуда также, вероятно, запускают дроны-камикадзе.


Фото армейских игр "Соколиная охота" / минобороны России


Где расположен полигон / Скриншот


Полигон, где проходила армейская игра / Скриншот

Отмечается, что инструкторы именно этого центра беспилотной авиации проходили обучение в Иране. Поэтому, вероятно, тренировка операторов "Шахидов" проходит на этом полигоне.


Фото минобороны России из Коломны, где расположен полигон

Кто запускает дроны по Украине

  • Один из 13 членов российской команды игр "Соколиная охота" Сергей Созинов,
  • Андрей Степовой. Ему 31 год, капитан военно-воздушных сил России,
  • 25-летний Глеб Пивкин, родившийся в Туркменистане и в 2009 году получивший российское гражданство,
  • 25-летний Евгений Глухов. Родился в Волгограде, а вырос в Москве.

Больше об идентифицированных операторах иранских дронов смотрите в расследовании по ссылке.