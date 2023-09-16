Румыния могла бы сбивать российские дроны. Об этом в интервью 24 Каналу сказал многолетний представитель НАТО Джейми Ши, который проработал в структуре организации более 38 лет.

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Почему НАТО не активирует статью 5

"С помощью НАТО и своих собственных систем Румыния могла бы сбивать эти дроны, особенно иранские "Шахеды", которые летают не очень быстро и достаточно большие, а значит могут быть мишенью", – сказал он.

Однако Джейми Ши отметил, что все зависит от восприятия инцидента как умышленной атаки, а не как случайности. То есть, для того чтобы активировать 5 статью НАТО, нужно понимание, что именно страна-член Альянса была целью атаки.

Конечно, Россия несет ответственность, потому что это Россия, а не Украина, стреляет из этих систем, чтобы уничтожить здания, зернохранилища и убивает гражданских. Но что касается ссылки на статью 5, то это очень сильно зависит от оценки того, что такая атака была умышленной, что именно страна-член НАТО была целью и что эта атака не была случайностью,

– отметил многолетний представитель НАТО.

Что такое 5 статья НАТО В случае, если любое из государств-членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены НАТО сочтут этот акт насилия вооруженным нападением на них всех и примут все меры, которые сочтут целесообразным, чтобы помочь члену Альянса, подвергшемуся нападению.

Кроме того, Джейми Ши отметил проблему обломков, "что является классической проблемой противовоздушной обороны, и поэтому это не так просто".

Если вы попадаете в беспилотник и он распадается на 1000 маленьких кусочков, которые падают на землю, очень трудно перехватить эти 1000 маленьких кусочков,

– сказал он.

В конце концов Джейми Ши считает закономерными меры правительства Румынии с точки зрения укрытий и систем оповещения воздушной тревоги.

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